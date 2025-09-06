Haberler

Ünlü Oyuncu Bekir Aksoy Kafe Açtı

BEKİR AKSOY YENİ BİR MESLEĞE ADIM ATTI

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Cenk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Bekir Aksoy, şimdi de işletmecilik sektörüne girdi. Daha önceki projeleriyle tanınan Aksoy, Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda dikkatleri üzerine çekmişti.

KAFE AÇILIŞINI DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde Şişli’de bir sanat galerisinde görülen Bekir Aksoy, “Galerinin içine kafe açtık” açıklamasında bulunarak yeni mesleğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Aksoy, oyunculuk kariyerinin yanı sıra hayallerini gerçekleştirme yolunda yeni bir adım atmış oldu.

