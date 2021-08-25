Ünlü oyuncu delta varyantına yakalandı

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğine hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Ayça Erturan’ın delta varyantına yakalandığı öğrenildi.

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, “İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim” açıklamasında bulundu.

Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak “Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor ” dedi.

GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMIŞTI

2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimi ay hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.

‘O KADAR EMİNDİM Kİ…’

Ünlü oyuncu, “Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. ‘Kesin oğlan’ falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna… Gerçekten çok şaşkınım” şeklinde konuştu.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor” sözleriyle dile getirmişti.

Delta varyantı nedir?

Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.

Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.