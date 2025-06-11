Ünlü Oyuncu Elizabeth Hurley, 60 Yaşını Kutladı

ELIZABETH HURLEY’İN CESUR POZU

Dünyaca tanınan oyuncu Elizabeth Hurley, 60. doğum gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur bir fotoğraflarla kutladı. Instagram hesabında yer alan paylaşımında, doğanın içinde tamamen çıplak oturan Hurley, bu özel anıyla sosyal medyada büyük dikkat çekti. Paylaşımında kariyerindeki pek çok başarıyı kutlayan Hurley, sürpriz bir açıklama yaparak aşkını ilan etti.

AŞKINI İLAN ETTİ

Güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus’a büyük bir aşkla bağlandığını duyurdu. Hurley ve Cyrus, ilişkilerini geçmiş yılın nisan ayında Instagram üzerinden duyurmuştu. Billy Ray Cyrus, daha önceki açıklamalarında Hurley ile olan ilişkisinin, eski eşi Firerose’dan ayrıldıktan sonra Elizabeth’in attığı tatlı bir mesajla başladığını ifade etti. Çiftin aşkı tüm hızıyla devam ediyor.