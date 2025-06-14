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Ünlü Oyuncu Fiyatlara Tepki Gösterdi

ÜNLÜ OYUNCU TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, yaz sezonunun başlamasıyla tatil bölgelerindeki artan fiyatlara sert tepki gösteriyor. Algöz, tatil beldelerindeki işletmelerin fiyat politikalarını eleştirerek, işletmecilerin bir araya gelip durumu değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. “Tatil beldesindeki işletmecilerin, fiyat pahalılıklarıyla alakalı bir araya gelerek ‘Nerede hata yaptık?’ diye konuşmaları lazım,” diyen oyuncu, bu gidişle yerli turistin sahillere hasret kalacağını belirtiyor.

DENİZLERİMİZİN DEĞERİ

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna dikkat çeken Algöz, halkın denize girmek için ciddi ücretler ödemek zorunda kalmasını kabul edilemez buluyor. “Üç yanı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama denize girmek için para veriyoruz. Bu işte bir gariplik yok mu?” ifadeleriyle tepkisini dile getiren sanatçı, işletmecilere sağduyu çağrısında bulunuyor.

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