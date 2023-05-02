Ünlü oyuncu Galatasaray’dan özür diledi

Ünlü oyuncu Ertan Saban, derbi maçı sonrası küfürlü tezahüratına gelen tepkiler üzerine Galatasaray’dan özür diledi.

Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Ertan Saban, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı sonrası küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntülere tepki yağmasının ardından Galatasaray’dan özür diledi.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Ertan Saban, pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbi maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla Beşiktaş Çarşı’daki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti.

Saban’ın Galatasaray aleyhine yaptığı küfürlü tezahürat videosu sosyal medyada yayılınca, Galatasaray taraftarları tepki gösterdi.

Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişinin eleştirdiği ve özür beklediği Saban, Galatasaray camiasından özür diledi.

“TÜM SAMİMİYETİMLE ÖZÜR DİLERİM”

Instagram hesabından video paylaşan oyuncu, “Herkese merhaba. Galatasaray camiasını kırdığım, üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamaların hararetiyle, taraftar hararetiyle söylenmiş cümleydi benimkisi. Gerçekten tüm samimiyetimle özür dilerim” ifadesini kullandı.