Ünlü Oyuncu Hamileliğini Duyurdu

ÜNLÜ OYUNCU HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, hamile olduğunu açıkladı. Netflix dizisi La Casa de Papel’de “Tokyo” karakteriyle tanınan Corbero, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla bu sevinçli haberi takipçileriyle paylaştı. Beyaz dantel detaylı bir gecelik giymiş olan oyuncu, beyaz koltukta otururken karnını gururla gösterdi. Fotoğrafın altına esprili bir dille “Bu yapay zeka değil” yazarak hamileliğini doğruladı.

İLİŞKİSİ UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Ünlü oyuncu, 2016’dan bu yana Arjantinli aktör Chino Darin ile beraber. İkili, La Embajada dizisinin setinde tanıştı ve uzun süre boyunca mutlu bir ilişki sürdürüyor. Darin de sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak, sosyal medyasında “Bu. Ve bu.” mesajını paylaşıp, yanı sıra kalp ve gülen yüz emojileri ekleyerek mutluluklarını ifade etti.