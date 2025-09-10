Haberler

Ünlü Oyuncu Hamileliğini Duyurdu

Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, hamile olduğunu açıkladı. Netflix dizisi La Casa de Papel’de “Tokyo” karakteriyle tanınan Corbero, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla bu sevinçli haberi takipçileriyle paylaştı. Beyaz dantel detaylı bir gecelik giymiş olan oyuncu, beyaz koltukta otururken karnını gururla gösterdi. Fotoğrafın altına esprili bir dille “Bu yapay zeka değil” yazarak hamileliğini doğruladı.

Ünlü oyuncu, 2016’dan bu yana Arjantinli aktör Chino Darin ile beraber. İkili, La Embajada dizisinin setinde tanıştı ve uzun süre boyunca mutlu bir ilişki sürdürüyor. Darin de sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak, sosyal medyasında “Bu. Ve bu.” mesajını paylaşıp, yanı sıra kalp ve gülen yüz emojileri ekleyerek mutluluklarını ifade etti.

Yeni emeklilik sistemi ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye'de önemli bir tartışma konusu oldu. 2025'te yürürlüğe girecek TES'in detayları ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Bozüyük Kaymakamı Düğünlerde Bulundu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, iki düğün törenine katılarak genç çiftlerin mutluluğunu paylaştı ve iyi dileklerde bulundu.

