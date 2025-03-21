Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Yeni Aşkı

ÜNLÜ OYUNCU HAYAL KÖSEOĞLU’NUN AŞK HAYATI

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, 7. Koğuştaki Mucize, Mahkum, Mucize Doktor ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla dikkat çekiyor. Son günlerde, dizideki rol arkadaşı Nezir Çınarlı ile arasında bir aşk ilişkisi olduğu öğrenildi.

AŞKINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİ

Nezir Çınarlı diziden ayrılır ayrılmaz, Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir fotoğraf paylaşarak aşkını duyurdu. Paylaşımına “Görüşürüz Hudutsuz Sevdam” notunu ekleyen Köseoğlu, ikilinin sosyal medya paylaşımlarının büyük ilgiyle karşılandığını gözler önüne serdi.