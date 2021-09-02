Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1952’de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları’nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara’da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.