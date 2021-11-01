Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Akciğer kanseri ile mücadele eden Semra Dinçer hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Semra Dinçer’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu. Levent şunları yazdı:

“Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.”

Semra Dinçer, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.Semra Dinçer, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.