Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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Sinema ve dizilerde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Konuya ilişkin Mustafa Avkıran’dan açıklama geldi.

Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş… Çok sevdim seni be benim Ümit abim… Devrin daim olsun!

DOSTLARI YASTA

En sonra Yeni Gelin dizisinde rol alan Ümit Yesin’in vefatı dostlarını yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler, usta oyuncunun ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi;

JESSICA MAY

‪Senden öğrendiğim o kadar çok şey var ki… O kadar çok hikayen hatıra kaldı ki bende. Seni çok özleyeceğim pamuk dedem. Allah rahmet eylesin

TRT