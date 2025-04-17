Ünlü Oyuncu Michelle’in Ölüm Nedeni Açıklandı

ÜNLÜ OYUNCUNUN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg’in ölüm nedeni, New York yetkilileri tarafından belirlendi. Adli tıp raporuna göre Trachtenberg, diyabetes mellitus yani diyabet komplikasyonları yüzünden yaşamını yitirdi. Şubat ayında vefat eden oyuncunun, hangi diyabet türüne sahip olduğu belirtilmedi fakat ölümün “doğal” sebeplerle gerçekleştiği bildirildi.

ADLİ TIP RAPORU ÖLÜM NEDENİNİ ONAYLADI

Adli tıp raporu, laboratuvar sonuçlarına dayanarak ölüm nedenini doğruladı ve bu şekilde soruşturma büyük ölçüde sona erdi. Michelle Trachtenberg’in annesi, oyuncuyu New York’taki evinde tepkisiz haliyle buldu. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri, oyuncunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

HAYRANLARINI VE HOLLYWOOD CAMİASINI YASA BOĞDU

Michelle Trachtenberg’in ani ölümü, hayranlarını ve Hollywood camiasını derin bir üzüntüye soktu.