Ünlü Oyuncu Morrone’den Deprem Yıl Dönümü Mesajı

ÜNLÜ OYUNCU MORRONE’UN DEPREM PAYLAŞIMLARI

Ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünü hatırlamaktan geri kalmadı. Morrone, deprem ile ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak Türkiye ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Türkiye, 6 Şubat 2023’te “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılmıştı. Bu felaket, 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilemiş ve ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti. Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan’da saat 13.24’te ise 7,6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine, 107 bin 213 kişinin yaralanmasına yol açan bu felaket, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı da vurmuştu.

DEPREMIN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDEKİ DUYGUSEL ANLAR

“Asrın felaketi” olarak bilinen deprem, ikinci yılında da unutulmadı. Türkiye, depremde hayatını kaybedenler için ortak bir şekilde dua etti. Bu anlardan biri de Michele Morrone’nun paylaşımlarıydı. Sosyal medya üzerinden yaptığı peş peşe paylaşmalar, özellikle Türk takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Morrone’nun bu anlamlı davranışına karşı birçok takipçi, “Teşekkürler bizi unutmadığın için”, “Çok güzel bir kalbin var”, “İyi ki varsın” gibi olumlu yorumlar yaptı.

HATAY ZİYARETİ ve YARDIM ÇAĞRILARI

Michele Morrone, deprem sonrası Türkiye’nin deprem bölgesini ziyaret eden ünlü isimlerden biriydi. Hatay’da çadır kentleri dolaşarak çocuklarla vakit geçiren oyuncu, getirdiği hediyeleri dağıttı. Deprem felaketi hakkında birçok paylaşım yaparak yardım çağrısında bulundu. Hatay’ı ziyaretine dair Instagram hesabında şu şekilde yazdı:

“Bugün depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay şehrine geldik ve çocuklar için biraz yiyecek, biraz oyuncak ve biraz kıyafet aldık. Burada bir gün geçireceğiz ve görevimiz onlara bir ay önce olanları sadece birkaç saatliğine unutturmaya çalışmak.”