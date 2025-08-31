Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Annesini Kaybetti

NİLPERİ ŞAHİNKAYA’NIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın kaybıyla derin bir üzüntü yaşıyor. “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Kiraz Mevsimi”, “Erşan Kuneri” ve “Kral Kaybederse” gibi projelerdeki başarılı rolleriyle tanınan Şahinkaya, annesini kanser nedeniyle kaybetti.

DÜNYASI YIKILDI

Şahinkaya, annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu ve “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum.” şeklinde hislerini aktardı.

Nilperi Şahinkaya, annesine olan sevgisini şu sözlerle ifade etti: “Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.”

SANAT CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Meltem Vural’ın vefatı, sanat camiasında da geniş yankı uyandırdı. Şahinkaya’nın yakın dostları ve hayranları, sosyal medya platformlarında başsağlığı dilekleriyle oyuncunun acısını paylaştı.