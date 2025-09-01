Haberler

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya Üzüntüde

ÜNLÜ OYUNCUNUN DERSİZLİK HİKAYESİ

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kaybetmenin büyük acısını yaşıyor. Uzun bir süre kanser tedavisi gören Meltem Vural, dün yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata veda etti. Vural için düzenlenen cenaze töreni, Levent Afet Yolal Camii’nde yapıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, merhumenin naaşı dualar eşliğinde toprağa verilecek.

YAKINLARI VE SEVENLERİYLE SON YOLCULUK

Meltem Vural, bir süredir kanserle savaşıyordu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle tedavisi devam ederken, ne yazık ki tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Cenazeye katılan ünlüler arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi gibi isimler de bulunuyor. Ünlü isimler, Nilperi Şahinkaya’ya destek olarak yanında yer alıyor.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

