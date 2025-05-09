Ünlü Oyuncu Nurgül Yeşilçay Taşınıyor

TAŞINMA KARARI AÇIKLANDI

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay, İstanbul’dan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. İkili, yeni bir ev inşa ettiklerini ve büyükşehir hayatına kısa süre içinde veda edeceklerini açıkladı. Ortaköy’deki semt pazarında görüntülenen Yeşilçay, hem gündelik yaşamıyla hem de geleceğe dair planlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Elinde sarı lalelerle kameralara poz veren Yeşilçay, “Gülleri sevmem, sarı laleyi severim. Sağ olsun, aşkım da sürekli alıyor bana” diye konuştu.

ROMANTİK BİR YAKLAŞIM

Yeşilçay, İstanbul’dan taşınma kararını romantik bir dille paylaştı. “Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Birbirimize iyi baktık ama her ilişki zamanla yoruluyor. Biraz ara verelim, belki yeniden sevebiliriz” ifadelerini kullandı. Yeni evlerini doğaya yakın, daha sakin bir bölgede inşa ettiklerini belirten Yeşilçay, “Kalabalık ve yoğunluk artık bana fazla gelmeye başladı” dedi.