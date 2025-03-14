Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

ÜZÜCÜ HABERİN GELİŞİMİ

Oyuncu Şinasi Yurtsever’den sevenlerini derin üzüntüye boğan bir haber geldi. Uzun bir süre mide kanseri ile mücadelesini sürdüren usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeş Payı dizisindeki Büyük Hilmi karakteriyle tanınan Yurtsever’in beklenmedik ölümü, sevenleri ve hayranları üzerinde büyük bir etki yarattı. Ünlü oyuncunun sadece 51 yaşında olduğu ve ikinci kez kanserle mücadele ettiği bilgisi ortaya çıktı.

HASTALIK SÜRECİ

Şinasi Yurtsever’in mide kanserine geçen yıl yakalandığı ve tedavi süreçleriyle iyileştiği bilgisi paylaşılmıştı. Ancak, yaklaşık iki hafta önce “Yüzde İki” adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Şinasi Yurtsever’in kanser olduğu dönemlerde tedavi için Ukrayna’ya gittiği de biliniyor.

HASTALIK SIRRI

Ayrıca, Yurtsever’in hastalığının yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilindiği ortaya çıktı. Aile üyelerinin durumu öğrenmemesi adına özel önlemler alınarak hastalığın uzun süre gizli tutulduğu kaydedildi. Ünlü oyuncunun annesinin vefatının ardından, hastalığını öğrendiği bilgisi de verildi.