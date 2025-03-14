Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

ŞİNANİ YURTSEVER’İN VEFATI SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında mide kanserine yenik düştü. Yurtsever’in ani vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Ölümünden sonra onun sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

EŞİNE OLAN AŞKINI HAYKIRDI

Yurtsever, 18 yıl boyunca hayatını paylaştığı eşi Ferihan Kaya ile yaptığı duygusal bir paylaşımda “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım” şeklindeki sözleriyle eşine olan aşkını dile getirmişti. Bu özel paylaşım, herkesi derinden etkiledi.

Öte yandan Zafer Algöz, Yurtsever’in hayatını kaybettiğini duyururken, “Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım kısa sürede silindi. Algöz’ün paylaşımını neden sildiği ise acı bir gerçek ile ortaya çıktı; Yurtsever’in annesinin ne kansere yakalandığı ne de vefatından haberi olduğu öğrenildi.