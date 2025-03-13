Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

ŞİNASI YURTSEVER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata veda etti. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybediyor. Oyuncu için birçok meslektaşı taziye mesajları yayınladı.

TAZİYE MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

Erzincan’da 16 Temmuz 1973’te dünyaya gelen Yurtsever, “Kınalı Kar”, “Alacakaranlık”, “Avrupa Yakası”, “Yabancı Damat”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi birçok popüler dizide rol alıyor.