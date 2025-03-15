Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

MİDE KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Bir süredir mide kanseriyle savaşan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında yaşamını yitirdi. Meslektaşı Zafer Algöz, Yurtsever’in vefatını “Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin…” ifadesiyle duyurdu. Ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bugün Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor. Onun için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni gerçekleştirildi. Yurtsever’in annesi Güler Yurtsever, merhum oğlunun meslektaşları tarafından teskin edilmeye çalıştı. Veda törenine Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Devin Özgün Çınar, Onur Buldu ve Hakan Meriçliler gibi oyuncular katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Törende bir konuşma yapan Ahmet Kural, duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Şinasi Yurtsever, sanat dünyasında unutulmaz bir iz bırakırken, arkadaşları ve sevenleri bu acı kaybı derin bir şekilde hissediyor.