Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Vefat Etti

ÜNLÜ OYUNCU ŞİNANİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İnci Taneleri ve Kınalı Kar gibi önemli yapımlarda yer alan ünlü aktör Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever’in mide kanserine karşı verdiği zorlu mücadelenin sonuçlandığı bildirildi. Ünlü oyuncunun set arkadaşları arasında yapılan bir şaka, onun vefatının ardından tekrar hatırlandı.

SON DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI HATIRLANDI

Yapımcı Koray Şahin’in Yurtsever’e şaka maksatlı kötü davrandığı ve ardından tüm set arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler sosyal medyada yeniden yer aldı. Yurtsever, pastayı üfledikten sonra, “Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim; bu sahne biter” diyerek arkadaşlarına sarıldı. Ünlü oyuncu, o güzel anları, “Bu güzel doğum günü sürprizi için başta Koray Şahin olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma candan teşekkürler” notuyla sosyal medya üzerinde paylaştı.

HAYRANLARDAN TAZİYE YORUMLARI

Şinasi Yurtsever’in hayranları, doğum günü paylaşımının altında “Kim biliyordu ki son doğum günü olduğunu”, “Allah rahmet eylesin”, “Mekanı cennet olsun” gibi yorumlar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yurtsever’e başsağlığı diledi. Erdoğan, paylaşımlarında, “Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.