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Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Vefat Etti

ŞİNASI YURTSEVER’İN ANI OLAYI

Başarılı yapımlarda yer alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart’ta 51 yaşında hayata veda etti. “Düğün Dernek”, “Çalgı Çengi”, “Kardeş Payı” gibi projelerdeki rolleriyle tanınan Yurtsever, bir süredir sakladığı mide kanseri ile mücadele ediyordu. Ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

FERİHAN KAYA YURTSEVER’İN DUYGULU ANLARI

Şinasi Yurtsever’in 18 yıllık eşi Ferihan Kaya Yurtsever, anma töreni sırasında kendisine iletilen taziye mesajlarını alırken gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışan Ferihan Kaya Yurtsever’in bu duygusal anları kameralara yansıdı.

CENAZE TÖRENİNDE DESTEK ANLARI

Cenaze töreninde, Binnur Kaya’nın Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever’in eşi Ferihan Kaya Yurtsever’i teselli ettiği anlar da objektiflere yansıdı. Bu destek, dönemin zorluğunda hissettikleri dayanışmayı gözler önüne serdi.

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