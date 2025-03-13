Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Vefat Etti

ÜNLÜ OYUNCU ŞİNASİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi önemli projelerde yer alan ve uzun süre mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever (51) yaşamını yitirdi. Yurtsever’in vefat haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya üzerinden paylaştı. Algöz, “Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin” sözleriyle duyurdu.

ŞİNASİ YURTSEVER’İN KİŞİSEL HAYATI VE EĞİTİMİ

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihine Erzincan’da dünyaya geldi. Eğitimini Dokuz Eylul Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. 1997-2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisindeki Selçuk karakteri ile tanınmaya başladı. Yıllar içerisinde Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası ve Yabancı Damat gibi birçok popüler dizide rol aldı.

SİNEMA KARIYERİ VE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

2003 yapımı Yazı Tura filmindeki Basri karakteri ile sinemada ilk deneyimini yaşadı. Sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi önemli sinema projelerinde yer aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisindeki yapımcı Hakkı karakteri ile büyük bir çıkış yaptı. 2013 yapımı Düğün Dernek filmindeki Yılmaz karakteri ve 2014 yılında Kardeş Payı dizisindeki Hilmi rolü ile geniş bir izleyici kitlesinin takdirini topladı. Düğün Dernek 2 filminde de yer alarak kariyerine devam etti.