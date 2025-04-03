Ünlü Oyuncu Üzümoğlu’na Destekçi Akını

Cem Yiğit Üzümoğlu için Adliyede Destek

DESTEK GÖSTERİLERİ

2 Nisan’da yapılan boykota destek verdikleri nedeniyle gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’na çok sayıda meslektaşı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde destek vermek amacıyla gitti. Aralarında Ahmet Mümtaz Taylan’ın da bulunduğu oyuncular, adliyede yaptıkları basın toplantısında “Yanındayız ve takipteyiz. Hem oyuncular sendikası olarak hem oyuncular olarak hepimiz arkadaşımızın yanındayız” açıklamasını yaptı.

BOYKOTUN ANAYASAL TEMELLERİ

Cem Yiğit Üzümoğlu, 2 Nisan boykotu ile ilgili “Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır.” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Üzümoğlu, ayrıca boykut durumu dolayısıyla TRT’deki dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılan meslektaşı Aybüke Pusat’a da desteğini açıkladı ve sosyal medya hesabından “Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez” dedi.

DAYANIŞMA GÖSTERİMİ

Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı oyuncular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arkadaşlarının serbest bırakılması için adliyede gün boyunca bekleyen ve gelişmeleri takip eden oyuncular arasında Barış Atay, Kubilay Aka, Onur Saylak, Kerem Fırtına gibi isimler de yer alıyordu. Oyuncular Sendikası yöneticileri de Üzümoğlu’na destek vermek için adliyedeydi. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Cem Yiğit Üzümoğlu için bugün burada Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Arkadaşımızın henüz buraya getirilmediğini biliyoruz. Sonuçları bekliyoruz. Yanındayız ve takipteyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Hem oyuncular sendikası olarak hem oyuncular olarak hepimiz arkadaşımızın yanındayız.”