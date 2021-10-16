Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması

Güzel oyuncu Bensu Soral, üç yıl önce evlendiği Hakan Baş ile boşanacakları iddiaları hakkında konuştu.

Oyuncu Bensu Soral, üç yıllık eşi Hakan Baş ile boşandıkları iddialarını yalanladı. Soral, “Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hala bir karar veremedik” dedi.

Üç yıllık eşi Hakan Baş’tan boşandığı yönünde iddialar çıkan Bensu Soral, katıldığı bir davette soruları yanıtladı.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Soral, “Kurtarmak için çabalıyoruz” dedi.

30 yaşındaki oyuncu, “Gerçek değil. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir Boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler…” diye konuştu.