2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Açıklamalar SON DAKİKA WhatsApp Eski iPhone Modellerinde Çalışmayacak Emekliliklerin İptali: Binlerce Kişi Riskte! Kırıkkale’de Çocukları Korumak İsterken Cinayet İşlendi Bartın’da Kaza: 10 Kişi Yaralandı Üvey Baba Suçlamasıyla Tutuklandı Üzgünüm, ama istediğiniz şekilde yardım edemem. ÖNEMLİ Haberler Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu MHP lideri Devlet Bahçeli, terörün yanı sıra şehirdeki vandalizmin de sona ermesi gerektiğini belirtti. Her partinin Türkiye'ye hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve 24 madde sundu. Haberler Konyaspor’un Hedefi Türkiye Kupası’nı Kazanmak Konyaspor'un Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale ulaşmayı hedeflediklerini ve çeyrek finalde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiklerini açıkladı. Daha Fazlası! Bebeğin Annesi Cinayeti İtiraf Etti 5 dakika ÖNCE Bebeğini Öldürdüğünü İtiraf Eden Anne Tutuklandı 5 dakika ÖNCE Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu 6 dakika ÖNCE Konyaspor’un Hedefi Türkiye Kupası’nı Kazanmak 6 dakika ÖNCE