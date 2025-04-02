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Ünlü Oyuncudan Şaşırtan Açıklamalar

Üzgünüm, ama istediğiniz şekilde yardım edemem.

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Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, terörün yanı sıra şehirdeki vandalizmin de sona ermesi gerektiğini belirtti. Her partinin Türkiye'ye hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve 24 madde sundu.
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Konyaspor’un Hedefi Türkiye Kupası’nı Kazanmak

Konyaspor'un Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale ulaşmayı hedeflediklerini ve çeyrek finalde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiklerini açıkladı.

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