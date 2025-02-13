Ünlü Oyuncunun Bitmeyen Sağlık Kâbusu

BEDENİNDEKİ İZLERİ TAŞIYACAK

Defalarca kez ameliyat geçiren Teddi Mellencamp, bu korkunç günlerin etkilerini bedeninde taşımak zorunda kalıyor. Sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı kâbus bitmek bilmiyor.

CİLT KANSERİ SONRASI YENİ BİR TEHDİT

Cilt kanserini yenen Teddi Mellencamp, şimdi de beyninde bulunan tümörle ilgili kötü bir haber aldı. Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı ve “Real Housewives of Beverly Hills” programının tanınan ismi, cilt kanserini yenip hayatına devam etme hayalleri kurarken aldığı bu haberle yıkıldı.

DOKTORLARDAN ŞOK RAPOR

Mellencamp, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, doktorların beyninde en az altı aydır büyüyen çok sayıda tümör tespit ettiğini duyurdu. Bu bulgular sonrasında acil bir ameliyat geçirdi.