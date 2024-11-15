Ünlü Oyuncunun Dede Olduğu Aile Hayatı

ÜNLÜ OYUNCUDAN SEVİNDİRİCİ HABER

Ünlü oyuncu kucağındaki kuzularla çektiği fotoğrafı “Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik” ifadeleriyle paylaştı. “Rita Çiftlik Ailesi’nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı” dedi.

DOĞAYA YAKIN BİR YAŞAM

17 dönümlük bir arazide hem tarım yapıyor hem de konaklama ve restoran sektöründe hizmet veren İlker Ayrık, doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.