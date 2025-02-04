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Ünlü Oyuncunun Gerçeği Ortaya Çıktı

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UZUN BİR SERÜVENİN SONU

İşte tam olarak bu nedenle, 14 yıl boyunca yer aldığı dizi için yayınlandığı kanal final kararı alınca büyük bir üzüntü yaşadı. Katıldığı her programda ve gittiği her yerde ne kadar derin bir hayal kırıklığı yaşadığını içten bir şekilde paylaştı.

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Geçtiğimiz hafta hayatında yeni bir dönem başladı ve 80 yaşına girdi. Şu an işsiz olduğu için bu durumu oldukça buruk bir şekilde kutladı. Ünlü oyuncu, aylardır mesleğini icra edemediği için hüzünleniyor. Ancak, bir yandan da canını sıkan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

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