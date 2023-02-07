Ünlü oyuncunun yeğenleri enkazdan çıkarıldı

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show’da yer alan Mahir İpek, yeğenlerinin enkazdan çıkarıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Oyuncu Mahir İpek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremde yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Oyuncu, “SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.