Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem, bir süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İlhan İrem, bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Kaldırıldığı hastanede diyaliz makinasına bağlanan İrem, yaşamını yitirdi.

67 yaşında vefat eden sanatçı, ilk albümünü 1973 yılında çıkardı. “İşte Hayat”, “Son Selam”, “Ayrılık Akşamı”, “Sen Bilirsin”, şarkılarıyla liste başı oldu. 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı.

İrem, çeşitli kurumlarca “yılın erkek sanatçısı” ve “yılın sanatçısı” ödüllerine layık görüldü.

”İlhan İrem’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında, “Müziğimizin unutulmaz seslerinden İlhan İrem’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Müziğimizin unutulmaz seslerinden İlhan İrem’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

”’Konuşamıyorum’ dedi ve bu çağı özetledi…Bir çizgisi olan şarkılarıyla derin bir iz bıraktı ve gitti…İlhan İrem’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli bir sanatçımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.”