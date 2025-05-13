Ünlü Sanatçı Nilüfer Nişantaşı’nda Görüntülendi

ÜNLÜ SANATÇI NİLÜFER’İN NİŞANTAŞI GÖRÜNTÜLERİ

Uzun müddet ekranlarda yer almayan ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı’nda yalnız başına dolaşırken görüntülendi. Sanatçı, bir süreliğine mağazaları gezdi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Maske takmasının nedeni ise pandemi döneminden kalan bir alışkanlık olduğunu söyledi ama bu konuda soruları yanıtlamadı.

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Ayrıca ünlü sanatçının Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı bilgisi ulaştı. Bu haber, onun müzik kariyerine devam ettiğini gösteriyor.