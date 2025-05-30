Ünlü Sanatçı Özcan Deniz Kriz Yaşıyor

AİLE İÇİ KRİZİN NEDENLERİ

Uzun süredir ailesiyle arasında anlaşmazlık bulunan ünlü sanatçı Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz ile ciddi bir aile içi kriz yaşamaya başladı. İkili arasında süregelen gerginlik, artık yargı sürecine taşındı. Krizin boyutu, tapu davası ve tehdit iddiaları ile daha da büyüdü.

TAPU DAVASI VE SONUÇLARI

İddialara göre, Özcan Deniz geçmişte kendisine ait bir taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz’in üzerine geçirdi. Şarkıcı, bu tapuları tekrar kendi adına almak istediği zaman resmi işlemlerin yapılmaması üzerine tapu iptali davası açtı. Bu hareket, kardeşler arasında görüşmelerin sona ermesine yol açtı. Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımında Ercan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ve eşi Samar Deniz’e hakaret ettiğini dile getirdi.

Özcan Deniz, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak hem kendisi hem de eşi için tedbir talep etti. Aldığı habere göre, sanatçının dilekçesinde Ercan Deniz’in davranışlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek önlem alınmasını talep etti. Mahkeme, dosyayı değerlendirerek Ercan Deniz’e Özcan Deniz ve eşi Samar Deniz’e karşı iki ay süreyle hakaret, küfür ve fiziksel yakınlaşma yasağı getirdi. Bu karar doğrultusunda Ercan Deniz’in hem kardeşi hem de yengesi ile fiziksel temasta bulunması ve onları rahatsız edecek şekilde yaklaşması yasaklandı.