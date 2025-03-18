Ünlü Sanatçı Tanyeli’nin Cenazesi İstanbul’da

CENAZE TÖRENİ ZİNCİRLİKUYU GASILHANESİ’NDE
Pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren 54 yaşındaki ünlü sanatçı Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne ulaştı. Sanatçı Tanyeli, 2 buçuk yıl boyunca sürdürdüğü pankreas kanseri mücadelesinin ardından 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
CENAZE NAMAZI ZİNCİRLİKUYU CAMİİ’NDE KILINACAK
Tanyeli’nin cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından, sanatçı Tanyeli Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedilecek.