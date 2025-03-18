Haberler

Ünlü Sanatçı Tanyeli’nin Cenazesi İstanbul’da

CENAZE TÖRENİ ZİNCİRLİKUYU GASILHANESİ’NDE

Pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren 54 yaşındaki ünlü sanatçı Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne ulaştı. Sanatçı Tanyeli, 2 buçuk yıl boyunca sürdürdüğü pankreas kanseri mücadelesinin ardından 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

CENAZE NAMAZI ZİNCİRLİKUYU CAMİİ’NDE KILINACAK

Tanyeli’nin cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından, sanatçı Tanyeli Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Jandarmanın Çanakkale Zaferi Anma Filmi Duygulandırdı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için hazırladığı video ile izleyenlerin duygularını yoğun bir şekilde etkiledi.
Haberler

Arda Güler İçin Inter Devrede

Real Madrid, Como'ya 6 milyon euroya sattığı Nico Paz'ı geri alma opsiyonunu değerlendiriyor. Bu durumda Arda Güler'in Inter'e transfer olabileceği belirtiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.