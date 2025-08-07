Ünlü Sanatçı Umman Özkul Hayatını Kaybetti

ÜST DÜZEY SANATÇIDAN ÜZÜCÜ HABER

Usta sanatçı Münir Özkul’un eşi, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan Umman Özkul’dan acı bir haber geldi. Uzun zamandır kanserle mücadele eden Özkul, hayatını kaybetti. Kızı Güner Özkul, annesinin vefatını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

CEVAP OLARAK ÜÇ YIL SONRA DEFNEDİLECEK

Güner Özkul, yaptığı açıklamada, “Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir.” dedi. Cenazenin 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı. Bu olay, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.