Ünlü Sanatçı Volkan Konak’a Hüzünlü Veda

ÜNLÜ SANATÇI VOLKAN KONAK’IN VEFATI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser sırasında rahatsızlanarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesi, baba ocağı olan Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Güney Mahallesi’nde toprağa verildi.

VASİYETİ ÜZERİNE DEFNEDİLDİ

Yaklaşık üç ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak’ın, bu ziyarette sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı belirtildi. Ayrıca, eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Karadeniz müziği ile özdeşleşen, güçlü sesi ve şiirsel sözleriyle ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen Konak, cenaze namazı sonrası vasiyeti gereği Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

DUYGUSAL ANILAR VE SÖZLER

Ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, Volkan Konak’ın altı yıl önce sahnede söylediği sözler yeniden hatırlandı. 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçının, 2019 yılında Almanya’da verdiği konserde, “Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah’tan annemin sülalesine çektim, onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemin sülalesi ortalama 78’e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58’de öldük.” ifadeleri, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.