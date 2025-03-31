Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN KONFERANSTA FENALAŞMASI

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı konser sırasında aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Konak’ın vefat haberi sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Volkan Konak 58 yaşındaydı.

OTOPSİSİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

KKTC’de hayatını kaybeden Volkan Konak’ın otopsisi tamamlandı. Yapılan açıklamalara göre, ölüm sebebi ileri tetkiklerle belirlenecek. Sahne aldığı İskele ilçesinde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçının cenazesi, otopsi için Lefkoşa’daki Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildi. Otopsi işlemi 10.30’da başlayarak tamamlandı. Polis açıklamasında, ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği ifade edildi. Ayrıca, Konak’ın cenazesinin İstanbul’a gönderileceği bildirildi.

HASTANEDEN ÖNCEKİ DURUMU VE AİLE DEFNİ

58 yaşındaki Volkan Konak, Ramazan Bayramı dolayısıyla KKTC’de sahne almak üzere bulunuyordu. Sahnede şarkı söylerken sözlerini unutan Konak, kısa süre içinde yere yığıldı. İlk müdahale konser alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansın 12 dakikada hastaneye gelmesinin ardından, yaklaşık 40 dakika kalp masajı yapılmış olmasına rağmen, sanatçı kurtarılamadı. Konak’ın cenaze töreninin detayları da netleşiyor. İşlemlerinin ardından cenazesi Türkiye’ye gönderilecek ve Çarşamba günü Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedileceği kaydedildi. Volkan Konak, 58 yaşında hayata veda etti.