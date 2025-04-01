Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN HASTALIK SÜRECİ

KKTC’de verdiği konser sırasında rahatsızlanan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentindeki sahnede fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

CENAZE HAZIRLIKLARI VE GÖMME YERİ

Volkan Konak’ın cenazesi, Türkiye’ye uçakla gönderildi. Cenazenin ön otopsi işlemleri için Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. İlk otopsi işleminin ardından, tabuta konan cenaze cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı’na taşındı.

DEFNİ YERİ VE TARIHI

Usta sanatçı Volkan Konak, bugün Levent Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verilecek. Konak, Çarşamba günü Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.