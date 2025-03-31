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Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN CENAZESİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a ulaştı. 58 yaşındaki sanatçı, bir otelde verdiği konser sırasında sahnede rahatsızlandı ve kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ TARİHİ VE YERİ

Volkan Konak’ın cenazesi, uçakla KKTC’den İstanbul Havalimanı’na nakledildi ve burada yakınları tarafından teslim alındı. Konak’ın cenazesinin yarın Levent Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde defnedileceği bildiriliyor.

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