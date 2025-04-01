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Ünlü Sanatçı Volkan Konak İstanbul’da Anıldı

KONAK’IN CENAZESİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser esnasında fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, dün akşam İstanbul’a getirildi. Bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninde, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde yoğun kalabalık dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Aldığı ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan Selma Konak, cenaze töreninde 35 yıllık eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşanırken Selma Konak, “Bana bunu nasıl yaptın Volkan” diye feryat etti. Ayakta güçlükle duran Selma Konak, cenazeye katılan hayranları ve yakınlarıyla birlikte kalabalık oluşturdu. Cenazede, yoğun katılım nedeniyle zaman zaman adım atmak güçleşti ve izdiham yaşandı.

Cenaze töreninde güvenlik şeritleri aşılarak tabuta yaklaşmaya çalışanlar arasında gergin anlar yaşandı. Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak da tören sırasında dayanamayarak fenalaştı ve baygınlık geçirerek ambulansa götürüldü. Törenin başında yaşanan izdiham, cenaze namazı sırasında da devam etti. Cenaze namazını kıldıracak imam, cemaatin saflarının bozulması üzerinde Volkan Konak için son görevlerin gerektiğini vurgulayarak, “Volkan Konak’ı seviyorsanız ona son görevinizi iyi yapın. Lütfen, saf düzeni olmazsa bu şekilde namaz kılınmaz. Birer adım geri atalım.” ifadelerini kullandı.

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