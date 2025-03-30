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Ünlü Sanatçı Volkan Konak Vefat Etti

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ÜNLÜ SANATÇIDA SORUN YAŞANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, aniden fenalaştı. Sahne sırasında Konak’a hemen kalp masajı yapıldı. Yaşanan bu olayın ardından, sanatçı hızlıca Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

58 yaşındaki Volkan Konak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ise, “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadesi yer aldı. Öte yandan, Volkan Konak’a sahnede kalp masajı yapıldığı anlar da kaydedildi.

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