Ünlü Sanatçının Evinin Önünde Silahlı Saldırı

OLAYIN DETAYLARI

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak’ın, evinde tadilat için çağırdığı ustanın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Ortak, yaşadığı korkunç anları sosyal medya üzerinden paylaştı ve “Adamcağız güpegündüz vuruldu” ifadelerini kullandı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli’deki 19 Mayıs Mahallesi’nde bir rezidansın önünde gerçekleşti.

USTA SALDIRIYA UĞRADI

Alınan bilgilere göre, Züleyha Ortak’ın evine duşakabin yapımı için gelen usta Taşdan K., malzeme almak amacıyla park halindeki aracına indi. Bu esnada Taşdan K., yeğeni C.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan Taşdan K., ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Taşdan K.’nın tadilat için çalıştığı evin Züleyha Ortak’a ait olduğu belirlendi.

ORTAK’IN PAYLAŞIMI

Züleyha Ortak, sosyal medyada konuyla ilgili bir paylaşım yaparak olayın trajedisini dile getirdi. “Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. ‘Amca seni görmeye geldim, konum at’ diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın” sözlerini paylaştı. Bu talihsiz olay İstanbul’un gündemine oturdu.