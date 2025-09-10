Ünlü Şarkıcı Akyaka’da Eğlendi

ÜNLÜ ŞARKICI MUSTAFA SANDAL’IN EĞLENCELİ ANLARI

Muğla’nın Akyaka ilçesinde uçurtma sörfü okulu bulunan popüler sanatçı Mustafa Sandal, sık sık bu bölgeyi ziyaret ediyor. Hayranlarının tekne turunda açtığı “Gidenler” şarkısına kıyıdan eşlik eden Sandal, bu anlarla birlikte renkli ve eğlenceli sahneler oluşturdu.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Turistik Akyaka Azmak Kenarı’nda gerçekleşen bu olay, tatil için gelenlerin de dikkatini çekti. Sandal, kıyıda dinlenirken teknedeki hayranları tarafından fark edildi. Hayranlar, sanatçının hit şarkısı “Gidenler”i açınca, Sandal da kıyıdan şarkıya eşlik etti. Karşılıklı söylenen şarkı, eğlenceli ve neşeli anlar yarattı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Mustafa Sandal’ın Akyaka’daki uçurtma sörfü okuluna olan düzenli ziyareti, onun bu güzellikleri sıkça deneyimlemesini sağlıyor. Yaşanan bu renkli anlar, sosyal medya üzerinde paylaşılan bir video ile hızlıca binlerce beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.