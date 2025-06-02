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Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Kuzenini Unutmadı

DEMET AKALIN’IN KUCAGI KAYBINA YALNIZ BIRAKMADI

Demet Akalın, Kocaeli’de hayatını kaybeden kuzeni Hakan Kılıç’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 61 yaşındaki Kılıç, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dokuz gün boyunca hastanede tedavi gören Kılıç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Akalın, acı haberi sosyal medya hesabında “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” şeklinde duyurdu.

CENAZE TÖRENİ KATILIMCI DOLU

Bugün Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte cenaze namazına iştirak etti. Üç çocuk babası Hakan Kılıç, Değirmendere Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının arkasından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi.

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