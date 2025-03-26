Ünlü Şarkıcı Hatice Botoks Zehirlenmesi Yaşadı

ESTETİK OPERASYONLARLA GÜNDEMDE

Geçirdiği estetik ameliyatlarla tamamen değişen 45 yaşındaki şarkıcı Hatice, yaptığı işlemlerle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 1990’ların başında “Farfara” ve “Çıt Çıt” gibi şarkılarla ün kazanan Hatice, son yıllarda kariyerinden çok, geçirdiği değişim ile anılıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hatice, geçtiğimiz hafta botoks zehirlenmesi yaşadığını takipçilerine bildirmişti.

BOTOKS SÜRECİNİ ANLATIYOR

Hatice, bu yaşadığı süreci TV8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ adlı programda açıkladı. Botoks zehirlenmesi geçiren Hatice, başına gelenleri dile getirdi. Yasal yollara başvurma niyetinde olmadığını söyleyen şarkıcı, konuşmakta da güçlük çektiğini belirtti. “Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım” diyerek yaşadığı deneyim hakkında şunları ekledi: “İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde.”