Ünlü Şarkıcı Inna Türkiye’de Tatil Yapıyor

TATİL ROTASI BELİRLENİYOR

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ünlüler tatil planlarını yapmaya başladı. Bu ünlü isimlerden biri de dünyaca tanınan Rumen sanatçı Inna. Güzelliği ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken Inna, bu yıl tatil tercihini Türkiye’den yana tercih ediyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Inna, sosyal medya hesabında bikinili bir video paylaşıyor ve gönderisine “Selam Türkiye” notunu ekleyerek Türk hayranlarını mutlu ediyor. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. Inna’nın fit vücudu ve neşeli halleri paylaşımda ön plana çıkıyor. Daha önce de Türkiye’de konserler veren ve tatil yapan Inna, bu gönderisiyle yeni bir yaz sezonunun müjdesini veriyor.