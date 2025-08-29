Ünlü Şarkıcı Merve Özbey, Kışlık Sos Hazırladı

EV HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2020 yılı Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, Eylül 2022’de oğlu Emir’i dünyaya getirmişti. Elif Özüm adında bir kızı da olan başarılı şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda fit görünümüyle dikkat çekti. İkinci kez anne olduktan sonra 12 kilo verdiğini duyuran Özbey, sahne performansları ve eserleriyle sürekli gündemde kalıyor. Ancak bu kez ev yaşamıyla öne çıkıyor.

KÜRESEL KONSER ZAMANI

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında birçok cam kavanoz dolusu domates sosu ile yaptığı kış hazırlıklarını paylaştı. Hazırlık aşamasında boş kavanozları dikkatlice dizen Özbey, mutfakta kolları sıvayarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kavanozların dolmasıyla birlikte mutlu anlarını paylaşan sanatçı, “Arkadaşlar bunların hepsi benim bebeklerim… Doğrama mı blender mı diye soranlar olmuş… Tabii ki blender. Kabuklu mu kabuksuz mu diye soranlar olmuş, tabii ki kabuklu…” şeklinde not düştü.

TAKİPÇİLERDEN YORUMLAR

Özbey’in paylaşımları kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Ev hanımlarına taş çıkaran bu emeği, takipçileri “Tam bir kış hazırlığı” ve “Sanatçı kimliğinin yanında tam bir ev kadını” yorumlarıyla takdir etti. Merve Özbey, hem kariyerinde hem de ev hayatında gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.