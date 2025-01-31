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Ünlü Şarkıcı Soner Sarıkabadayı Yeniden Baba Oldu

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YENİ BEBEK MÜJDESİ

2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evli olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevindirici haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hastaneden yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun” ifadesini kullandı.

OĞUL İSMİ AÇIKLANDI

Soner Sarıkabadayı, yeni doğan oğlunun ismini “Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı” sözleriyle duyurdu. 2020 yılında hayatlarını birleştiren Madelein Lopez Camelo ve Soner Sarıkabadayı, daha önce Hasan Matias adında bir çocuk sahibi olmuştu.

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