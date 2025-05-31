Ünlü Şarkıcı Suavi, Dolandırıldı

PİYANO SATIN ALMA GİRİŞİMİ DOLANDIRILMA İLE SONUÇLANDI

Ünlü sanatçı Suavi, internette ikinci el eşya satış uygulamasından piyano almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçen yıl piyano almak için araştırmalar yapan şarkıcı, bu süreçte bir uygulamadaki ilana rastladı. Piyanonun fiyatı ve özellikleri hakkında bilgi aldıktan sonra satın almaya karar verdi. Suavi, piyano için 20 bin TL ödedi ancak kargo belirtilen sürede gelmeyince durumu sorgulamaya başladı.

Ödemenin ardından ilandaki kişiyle iletişime geçemeyen Suavi, dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu. Adliyede verdiği ifadede, ilana ulaştıktan sonra piyano almak için ilgili kişiyle görüştüğünü ve ardından ödemeyi yaptığını söyledi. Suavi, 20 bin TL’yi göndermesine rağmen kendisine bir daha ulaşılamadığını ifade ederek mağduriyet yaşadığını kaydetti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis, mağduriyetin ardından şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Bu gelişmenin ardından savcılık soruşturmaya başladı.