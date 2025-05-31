Gündem

Ünlü Şarkıcı Suavi, Dolandırıldı

unlu-sarkici-suavi-dolandirildi

PİYANO SATIN ALMA GİRİŞİMİ DOLANDIRILMA İLE SONUÇLANDI

Ünlü sanatçı Suavi, internette ikinci el eşya satış uygulamasından piyano almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçen yıl piyano almak için araştırmalar yapan şarkıcı, bu süreçte bir uygulamadaki ilana rastladı. Piyanonun fiyatı ve özellikleri hakkında bilgi aldıktan sonra satın almaya karar verdi. Suavi, piyano için 20 bin TL ödedi ancak kargo belirtilen sürede gelmeyince durumu sorgulamaya başladı.

Ödemenin ardından ilandaki kişiyle iletişime geçemeyen Suavi, dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu. Adliyede verdiği ifadede, ilana ulaştıktan sonra piyano almak için ilgili kişiyle görüştüğünü ve ardından ödemeyi yaptığını söyledi. Suavi, 20 bin TL’yi göndermesine rağmen kendisine bir daha ulaşılamadığını ifade ederek mağduriyet yaşadığını kaydetti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis, mağduriyetin ardından şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Bu gelişmenin ardından savcılık soruşturmaya başladı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Uyardı: Kişisel Bilgileri Paylaşmayın

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı işlemlerle mücadele nedeniyle vatandaşları finansal bilgilerini paylaşmamaları için uyardı ve bu durumun ciddi cezalar doğurabileceği vurgulandı.
Gündem

Yeni Operasyon: 5 Belediye Başkanı Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört farklı soruşturma çerçevesinde 47 kişi için gözaltı ve arama kararı alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.