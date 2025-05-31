Ünlü Şarkıcı Suavi, Dolandırıldı

PİYANO SATIN ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Ünlü sanatçı Suavi, internette ikinci el eşya satan bir uygulamadan piyano almayı denerken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçtiğimiz yıl, piyano alımı için online bir araştırma yapan Suavi, dikkatini çeken bir ilanla karşılaştı. Satıcıdan piyano hakkında bilgi aldıktan sonra ürünün alımına karar verdi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Sabah’ın ortaya çıkardığı habere göre, 20 bin TL’lik piyano ücretini ödeyen Suavi, belirlenen sürede kargonun gelmemesi üzerine satıcıyla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını fark eden ünlü şarkıcı, durumu savcılığa bildirerek şikâyetçi oldu.

Adliyede verdiği ifadesinde Suavi, piyano ilanını gördüğünü ve ilgili kişiyle iletişime geçtikten sonra bu müzik aletini satın almayı istediğini anlattı. 20 bin TL’yi gönderdikten sonra herhangi bir iletişim sağlayamadığını ve kendisini mağdur durumda hissettiğini aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.