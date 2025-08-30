Ünlü Şef Cilt Kanserini Açıkladı

ŞEF RAMSAY’DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

58 yaşında olan dünyaca ünlü şef, cumartesi günü sosyal medya üzerinden kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adındaki cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımında “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…” notunu düştü.

DOKTORLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ramsay, sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirirken, “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim.” dedi. Bu sözleriyle hem doktorlarına teşekkür etti hem de sağlığının önemini vurguladı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Kanser Araştırmaları UK, Ramsay’in gönderisine yorum yaparak “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” uyarısında bulundu. Bu hatırlatma, takipçileri arasında büyük bir yankı uyandırdı ve ünlü şefe geçmiş olsun dilekleri yağdı. Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmanın bu kanser türü için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu belirtiyor.